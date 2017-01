Colonos menonitas analizan dejar el país por inseguridad

Ante el nuevo ataque a menonitas de la colonia Río Verde de Santa Rosa del Aguaray, el temor se ha apoderado de los colonos a tal punto que analizan seriamente dejar el Paraguay y buscar zonas más seguras en donde puedan trabajar.

La intranquilidad en la que viven los colonos de Río Verde y Nuevo México del distrito de Santa Rosa del Aguaray, y los menonitas de Manitoba y Santa Clara, de la localidad de Tacuatí, se ha agravado a pesar de que en la zona desde el 2013 está instalada la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).

Expresaron que por temor y los constantes acosos, amenazas e intentos de secuestros de sus miembros, tuvieron que disminuir hasta un 50 % de la producción agrícola y más todavía la ganadera. Explicaron que ya ni siquiera encuentran gente que quieran trabajar para ellos por temor al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

Los menonitas dijeron que hace 3 años que viven este infierno. Dos de sus miembros, Abrahan Fehr y Franz Wiebe están secuestrados, 524 días y 170 días, respectivamente, de cautiverio. La promesa del Gobierno de brindarles seguridad no se ha cumplido.

“La situación económica es terrible, muchos quieren dejar el país, ir a otro lugar para trabajar, pero aquí tenemos muchas inversiones y también deudas que honrar; y lo más triste es que el 70 a 80 % de los que viven en las colonias ya son paraguayos y no quieren huir de su país, pero la situación es terrible”, refirió uno de los colonos.

El hombre añadió que “hay mucha inseguridad, antes nos llevaban de nuestras chacras y ahora ya llegan a nuestras casas intentando secuestrarnos”. Ninguno quiere que sus nombres sean publicados por miedo a represalias.

El intento de secuestro de dos menores presumiblemente por miembros del EPP ocurrido el domingo último en la colonia Río Verde es la gota que colmó el vaso.

Los jóvenes se salvaron de milagro cuando al llegar a su vivienda fueron atacados por hombres armados lo que demuestra cómo los delincuentes ya operan en plena zona urbana, señalaron colonos.

Reunión. Los colonos decidieron convocar a una reunión para sentar postura al respecto y exigir al Gobierno más seguridad. Pensaron en contratar seguridad privada para seguir trabajando pero la situación económica no da, y si el Estado no es capaz de dar seguridad, entonces no tienen más remedio que abandonar el país. La reunión se realizará hoy jueves y después se dará a conocer un comunicado.