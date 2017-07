Colonial avanza a las semis

Alternaron: Alessandra Esgaib, Rebeca Fernández, Damia Cortaza, Lia Riveros, Nadia Rodas, Noelia Barrios y Claudia Romero.

Los goles: Paola Brítez 2 y Priscila Black (SC). María Novo (RN).

En los otros juegos, el elenco nacional había derrotado a Cumanda (Ecuador) 5-1 y Municipal de Perú por 4-1.

Posiciones Grupo A: Colonial 9 puntos, Trujillanos 9, Río Negro 3, Cumanda 3 y Municipal 0.

Grupo B: Chapecó 9 puntos, Palestino 7, San Lorenzo 6, Antioquia 1 y Atlante 0.

Hoy por la última fecha, Colonial mide a Trujillanos de Venezuela para definir posiciones (20.00). Otros duelos: Antioquia (Col) vs. Atlante (Bol, 14.00), Río Negro (Uru) vs. Cumanda (ECU, 16.00) y Uno Chapecó (BRA) vs. San Lorenzo (ARG, 18.00).