Colombia-Argentina, Uruguay-Brasil y Ecuador-Venezuela en busca de un cupo al Mundial

El campeón reinante tuvo una mala presentación en comparación con los partidos del Grupo B en el que se clasificó junto a Uruguay, que fue primera, y Venezuela, que quedó tercera.

La esperanza de triunfo de Argentina caerá en uno de los goleadores del torneo, con 4 tantos, Marcelo Torres, que ante Uruguay careció de asistencia para llevar peligro al arco charrúa.

"Estamos heridos por el resultado pero mañana pensaremos en le próximo rival. Somos Argentina", declaró el seleccionador de Argentina, Claudio Úbeda, a propósito del partido de la segunda jornada contra Colombia.

Del mal debut, con goleada por 3-0 de Uruguay, admitió que la roja de Tomás Belmonte alteró la historia del encuentro. "Después de la expulsión fue un partido distinto. Ellos fueron letales para marcar. En estos torneos jugar tanto tiempo con uno menos es complicado", dijo.

Por su parte, Colombia sabe que deberá tomar precauciones porque el rival saldrá a por la reivindicación y Colombia no ha logrado hasta ahora consolidar su juego o destacar sus individualidades.

Ever Valencia y Juan Camilo Hernández serán los encargados de llevar peligro al arco del buen portero argentino Rodrigo Macagno, como los jugadores más destacados en ataque de Colombia, que seguirá echando de menos al goleador Damir Ceter Valencia, que dejó el torneo debido a una lesión.

"Colombia creció y tuvo personalidad, estando 0-0 y estando con el 1-0 en contra. Eso fue lo valioso", dijo el seleccionador al destacar lo que, a su juicio, constituye un crecimiento paulatino de su equipo en el torneo", señaló Carlos Restrepo, seleccionador de Colombia

Frente a Argentina, dijo que espera que sus jugadores encuentren "más movilidad arriba" para generar más jugadas de gol.

La victoria que consiguió Uruguay en la primera jornada no deja confiado al equipo de Rodrigo Amaral, el otro goleador del torneo, con cuatro anotaciones, pues Brasil procurará ser más contundente que frente a Ecuador con el que empató por 2-2.

El once veces campeón del Sudamericano Sub'20, Brasil, todavía no ha destapado todo el cofre de talento y efectividad con el que llegaron precedidos sus jugadores.

"A nadie le gusta un resultado de esos. Pero nos llevamos un susto que hasta pudo haber sido peor. No salimos satisfechos pero, al final, el empate fue un buen resultado", dijo con resignación el seleccionador de Brasil, Rogério Micale, tras empatar en la primera fecha 2-2 un partido que iba ganando por 0-2 a Ecuador.

Por su parte, Uruguay va camino a la consolidación en su juego, con defensas que salen con facilidad al ataque, un medio campo que otorga equilibrio en defensa y generación de juego y con facilidad para llegar al gol cuando sus delanteros no encuentran espacios en la zona contraria.

A la segunda jornada, en la que se medirán Ecuador y Venezuela, el primero llega con triunfos, derrotas y empates, en tanto que el segundo sumó cinco empates al hilo, anotó dos goles y recibió dos.

Los venezolanos saldrán heridos ante Ecuador, pues consideran que ante Colombia los errores del árbitro terminaron perjudicándolos sancionando un penalti que valió para el empate colombiano.

El seleccionador venezolano, Rafael Dudamel, ha pedido que a su equipo no le regalen nada, pero que tampoco le quiten, a propósito del partido que Colombia les empató con un penalti.

El exportero deslizó una crítica al trabajo de los árbitros: "Ya pregunté en Venezuela, ya pregunté en Colombia, no fue penal. Se están equivocando muy seguido con Venezuela y eso no me gusta. No nos regalen nada, pero no nos quiten".

Por su parte, el seleccionador de Ecuador, Javier Rodríguez, tras el empate ante Brasil, solo piensa en los tres puntos para poner al equipo a buen recaudo en ese afán de clasificarse al Mundial.

"Ecuador ha salido a ganar y lo ha hecho por los primeros minutos donde ha hecho goles. Salimos desconcentrados y nos ganaron el contraataque y por duelos individuales que se perdieron", expresó.

. Partidos de la segunda jornada del exagonal (02.02):

Colombia-Argentina, 16.00 local (21.00 GMT).

Uruguay-Brasil, 18.15 local (23.15 GMT).

Ecuador-Venezuela, 20.30 local (01.30 GMT).