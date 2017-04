Los Ángeles (EE.UU.), 20 abr (EFE).- El cineasta Clint Eastwood dirigirá el filme "The 15:17 To Paris" sobre la heroica acción de tres estadounidenses y un británico que detuvieron en un tren a un terrorista y evitaron así lo que podría haber sido una masacre.

Según informó hoy el medio especializado Deadline, Eastwood adaptará el libro "The 15:17 To Paris: The True Story Of A Terrorist, A Train, And Three American Heroes", que escribieron Anthony Sadler, Alek Skarlatos, Spencer Stone y Jeffrey E. Stern.