Clausuran 9 sedes y carreras de Universidad Privada del Guairá

Sedes. El local de Itacurubí de la Cordillera, el de Simón Bolívar y otro en Coronel Oviedo fueron los no habilitados por el Cones. Además, las sedes de Mbuyapey, María Auxiliadora, Monday y Presidente Franco corrieron con la misma suerte.

Cierran la lista las filiales de Asunción (Shopping Multiplaza) y Capiatá.

En los casos citados recientemente, se clausuraron filiales y todas las carreras.

“Trabajamos todos los días buscando normalizar la situación de las carreras y sedes que sí están habilitadas o lo están parcialmente”, manifestó ayer en conferencia de prensa el director general de Educación Superior del MEC, Pedro Vera.

contra estafa. La cartera educativa dio a conocer un sistema que busca brindar datos sobre sedes y carreras habilitadas en el territorio nacional. La intención de dar a conocer estos datos es que los alumnos no vuelvan a ser estafados por universidades que no existen legalmente o que cuentan con carreras no habilitadas. Para acceder a la información necesaria, instan a jóvenes a ingresar al sitio web www.mec.gov.py. Luego, solicitar mediante el sitio de información pública los datos requeridos, cuya respuesta llegará en un periodo máximo de dos días, informaron.