Choferes piden les repongan el itinerario en Ciudad del Este

Desde la semana pasada, la empresa de transporte Minga Guazú, que cubría el itinerario hasta la rotonda Oasis de CDE, ya no lo puede hacer porque la Intendencia municipal local dictó una resolución con el cambio de itinerario.

Ante esta situación, los choferes de la empresa realizaron un paro como medida de protesta, y los empresarios hablan de una persecución por parte de las autoridades locales.

“No quieren que cubramos nuestro itinerario los agentes de la Policía Municipal, a veces nos dicen que entremos en el kilómetro 7, otro día en el 4, nos piden que solo trabajemos sobre la ruta internacional, pero allí no hay pasajeros por la peligrosidad que representa. A mi vehículo, por ejemplo, le pusieron cepo porque me estacioné para hacer el paro, cuando me pidieron documentos no les entregué”, contó el chofer Osvaldo Rojas.

Cambios. Mediante la Resolución Nº 3065, la Municipalidad, a cargo de Sandra McLeod de Zacarías, modificó varios itinerarios de empresas que hacen recorridos interurbanos. Con esta disposición, los buses ya no llegan a la zona céntrica, lo que afectó a cientos de trabajadores, quienes repudiaron la determinación.

La resolución establece de forma provisoria los nuevos itinerarios de entrada y salida a la capital departamental de las empresas Juan E. O’Leary SRL, Los Cedrales Tour, Minga Guazú, Trans Tour SA, La Santaniana e Itakyry. Estas empresas solo llegarán hasta el km 4 y luego deberán desviar por la supercarretera hasta la Terminal de Ómnibus, en el barrio Obrero.

Según el documento, esto responde a las quejas de los ciudadanos por el desorden en el tráfico vial. Además, refieren que las multas por el incumplimiento será de 25 jornales y la reincidencia, 50 jornales.

Los usuarios se quejaron de esta determinación y manifestaron que los afecta bastante en lo económico, ya que deben pagar doble pasaje para llegar hasta sus lugares de trabajo, hasta el centro comercial de CDE, como así también hasta los locales de las facultades de la Universidad Nacional del Este, que tiene sus sedes en Minga Guazú.