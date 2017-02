China protesta por las "injustas" sanciones de EEUU contra su acero

Esta semana, el Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció que impondría sanciones desde el 63,86 % hasta el 190,71 % a productos de acero inoxidable de China tras haber realizado una investigación antidumping y antisubsidios.



El ministerio chino cuestiona ahora los métodos de la investigación llevada a cabo por las autoridades de ese país y asegura que no se respetaron los derechos de sus firmas.



"Estados Unidos ha violado las normas de la Organización Mundial del Comercio al rechazar las numerosas pruebas aportadas por las compañías chinas y las ha tratado de manera injusta simplemente porque son empresas de propiedad estatal", consideró el director del departamento de investigación comercial del Ministerio de Comercio, Wang Hejun.



Wang aseguró que China dará los "pasos necesarios" para proteger los derechos de sus empresas, sin ofrecer más detalles.



A juicio de Wang, los problemas del sector ocasionados por la débil demanda mundial deben solucionarse a través de la "cooperación global" y no con medidas proteccionistas, en clara referencia a las políticas que quiere aplicar el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



Trump ha mostrado una actitud muy dura hacia China y llegó a amenazar con aranceles de hasta el 45 % contra los productos chinos, si bien por el momento no lo ha cumplido.