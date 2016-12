Chelo intuye que ya no sigue

“Tengo contrato hasta el 31 de diciembre, pero creo y presiento que no sigo. Nadie de Cerro se comunicó hasta ahora con mi representante (Pedro Aldave) y tampoco conmigo. Así que termina mi contrato y voy a buscar nuevos horizontes”, explicó Marcelo Estigarribia, en charla con Fútbol a lo Grande, por Monumental 1080 AM.

El Chelo explicó que con Gustavo Florentín tiene buena relación y él solicitó su continuidad. “Yo con el profe (Florentín) tengo buena relación y hace dos meses me había dicho que yo siga, pero que no dependía de él. Mi intuición es que no sigo y a dónde me iría, no sé. Me gustaría seguir en el país, pero si llega una oferta de afuera lo analizaría. Porque mi familia está muy bien en el país y por eso la prioridad es seguir acá”.