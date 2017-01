Chavismo pide a la Justicia anular medida contra Maduro

El chavismo pidió ayer a la Justicia venezolana anular la decisión del Parlamento –de mayoría opositora– de declarar en abandono del cargo al presidente Nicolás Maduro.

“Venimos a introducir un recurso contra la directiva de la Asamblea Nacional y contra la Asamblea Nacional por la acción ilegal, inconstitucional y que raya en el ridículo que vimos el día de ayer”, dijo a la prensa el jefe de la bancada oficialista, Héctor Rodríguez, a las puertas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

La acción también solicita enjuiciar a los legisladores que aprobaron la medida, y determinar sus posibles “responsabilidades penales, políticas, jurídicas y administrativas”, añadió Rodríguez.

El Legislativo declaró a Maduro en “abandono del cargo”, al acusarlo de incumplir sus funciones en medio de una grave crisis política y económica, y exigió la convocatoria a elecciones. Si bien la Constitución prevé el “abandono del cargo”, el TSJ descartó de antemano que el Parlamento pueda destituir al presidente.

Rodríguez consideró, por su parte, que la oposición interpretó esa figura con “una lógica absurda”. “El presidente Nicolás Maduro está en pleno ejercicio de sus funciones constitucionales. Nos puede gustar o no gustar, pero no son los órganos legislativos los responsables de evaluar si les gusta o no les gusta la gestión de un gobernante”, apuntó.

“golpe de estado”. Maduro acusó a la oposición de intentar darle un golpe de Estado al declararlo en el Parlamento en abandono del cargo, y le advirtió que por ello debe asumir las consecuencias.

“Aténganse a las consecuencias del llamado al golpe de Estado que la pandilla aprobó ayer en la Asamblea Nacional”, dijo Maduro al activar un “comando antigolpe” integrado por figuras que se autoproclaman chavistas radicales.

El mandatario afirmó que es un manifiesto golpista, írrito, nulo, que incita a la violencia y da vía libre para sacarlo del poder por cualquier medio, incluida una intervención extranjera. “Soy el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el jefe de gobierno y el jefe de Estado por mandato del pueblo, y con el pueblo seguiré defendiendo la paz”, afirmó Maduro.