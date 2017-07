Chávez y Discoteca están habilitados

Daniel Garnero, entrenador de Guaraní, ahora ya tiene habilitado a todos los jugadores que integran su plantel. Ayer, llegaron los pases de los atacantes Cristian Chávez y Carlos Discoteca Núñez y están a disposición.

El uruguayo Núñez, que no jugó el semestre pasado, estaba para concentrar para el juego contra Trinidense, no obstante su ficha volvió a México, pero no fue remitido de vuelta a la Asociación Paraguaya de Fútbol y tuvo que postergar nuevamente su debut en Primera División de Guaraní. Tiene varios partidos jugados en la Categoría Reserva, incluso anotando varios goles.