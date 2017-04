Charlie Hunnam, de "Sons of Anarchy", encarna al rey Arturo en nuevo filme

Nueva York, 28 abr (EFE).- El actor británico Charlie Hunnam, conocido por su papel de motero en la serie "Sons of Anarchy", se reinventa en la nueva fantasía épica "King Arthur: Legend of the Sword", en la que encarna al legendario monarca Arturo de Bretaña.









