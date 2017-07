CGR audita Comuna de Salto del Guairá

El examen especial de la ejecución presupuestaria de 2016/2017 se concretó sin ser notificado al Ejecutivo, ya que la comunicación se envió al correo de un ex funcionario de la gestión anterior, señalaron en la Comuna.

Para el intendente Haitter, es hasta subjetiva esta presencia sorpresiva de la CGR, ya que en dos ocasiones, denuncias de por medio, la CGR no actuó con tanta celeridad, en casos donde se arrimaron documentaciones que demostrarían malos manejos de recursos en la gestión del ex intendente Eduardo Paniagua (ANR).

La Contraloría tiene dos dictámenes pendientes de auditorías hechas a la gestión del ex intendente Paniagua, entre el 2014 y 2015, y a casi tres años no hay resultado de ello, y sería porque el ex jefe comunal se refugió en el movimiento oficialista de la ANR, donde lo estarían blindando, se indicó en la Comuna.

“La gente que está ahora son personas muy técnicas, según manejamos, pero como la CGR es un ente más político que técnico, tenemos miedo de que los resultados sean manipulados en esa instancia”, declaró el intendente Haitter al ser abordado sobre el inicio del trabajo de los auditores.

Aseguró que van a exigir a la CGR que la celeridad y la prontitud con que está trabajando sobre la gestión actual también las aplique en las dos auditorías a la gestión de Paniagua, pendientes de resultados.

El jefe del actual equipo auditor dijo que estarán trabajando una semana en la Comuna y que en la brevedad emitirán su dictamen. (E.C.)