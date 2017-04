Cerro-Star’s, en el Prémium de futsal

Precisamente, el Kure Luque tendrá fecha libre en la primera fecha.

Los demás partidos que asignan esta primera fecha: Universidad Católica vs. Exa Inmaculée, Atlético Tembetary vs. Coronel Escurra, Guaraní vs. Exa CNC, Deportivo Recoleta vs. Olimpia, Deportivo Humaitá vs. Afemec y Sport Colonial vs. Pablo Rojas.