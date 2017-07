Cepede debuta ante la checa Strycova

SIN ANTECEDENTES. Es el primer enfrentamiento entre ambas. Strycova amaneció este lunes con el mismo ránking 23 de la semana pasada, mientras Vero Cepede, gracias a los puntos que ganó en Eastbourne, volvió a subir del puesto 90 al 85 WTA. Estos registros permanecerán por quince días, el tiempo que tarda en definirse el open londinense.

La ganadora del cruce Cepede vs. Strycova medirá a la vencedora del choque entre Naomi Osaka (JAP) vs. Sara Sorribes (ESP) en 2ª ronda.

Otros juegos en damas: Johanna Larsson (SWE) vs. Petra Kvitova (CZE), Elise Mertens (BEL) vs. Venus Williams (USA), Johanna Konta (GBR) vs. Su-Wei Hsieh (TPE), Marina Erakovic (NZL) vs. Simona Halep (ROU) y Ashleigh Barty (AUS) vs. Elina Svitolina (UKR).

EN VARONES. Compromisos para hoy: Andy Murray (GBR) vs. Alexander Bublik (KAZ), Rafael Nadal (ESP) vs. John Millman (AUS), Nick Kyrgios (AUS) vs. Pierre-Hugues Herbert (FRA), Kei Nishikori (JPN) vs. Marco Cecchinato (ITA), Daniil Medvedev (RUS) vs. Stan Wawrinka (SUI), Philipp Kohlschreiber (GER) vs. Marin Cilic (CRO) y Marton Fucsovics (HUN) vs. Gilles Muller (LUX).