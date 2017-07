CEP no intervendrá en caso de la UCA

La Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP), a través de su representante, monseñor Edmundo Valenzuela, comunicó al profesor José Antonio Galeano que no intervendrá en la decisión del rector de desvincularlo del cargo como decano de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA).

“Hemos realizado un análisis detenido de todos los hechos y antecedentes referidos al caso particular, y, al respecto, a esta instancia no le corresponde revocar actos propios realizados en cumplimiento de las normativas legales vigentes y aquellas que son propias de la UCA”, señala parte de la nota enviada desde la CEP al ahora ex decano.