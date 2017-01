Cementera boliviana busca llegar al mercado paraguayo

Eduardo Riveiro, presidente del directorio de la fábrica, dijo que analizan la posibilidad de ingresar a Paraguay a través de la hidrovía.

Explicó que la producción de Fancesa es de dos millones de toneladas al año, y que esperan crecer aún más con la apertura de una nueva molienda en la ciudad de Santa Cruz.

En el mismo evento, el alcalde de Sucre, Iván Arciénaga, sostuvo que el mercado paraguayo está aún insatisfecho, debido a que “las grandes construcciones tienen que hacer pedidos con meses de anticipación para los lotes de abastecimiento”, declaró de acuerdo a un informe televisivo de ATB Digital.

Mercado. Óscar Stark, viceministro de Industria, reveló que aún no cuenta con información oficial al respecto.

Se refirió al mercado del cemento, diciendo que el consumo crece anualmente entre 7 y 8%.

“El consumo aumenta bastante, más que la economía misma, el sector de la construcción es el que está creciendo más”, recordó.

No obstante, negó que la Industria Nacional del Cemento (INC) no pueda contener la demanda local, y que, de hecho, está buscando expandirse.

Así también recordó que el 15% del consumo del cemento en Paraguay corresponde a productos importados.

Hoy día, este porcentaje es provisto por Brasil, esencialmente, y en una menor cantidad, por Argentina y Uruguay, comentó Stark.