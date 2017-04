Casañas Levi espera que salga fallo a favor

El Senado presentó la apelación contra la sentencia de la jueza María Rosa González, quien rechazó el amparo promovido por disidentes y opositores contra el proyecto de enmienda constitucional, aprobado por senadores.

“Supongo que la jueza ya habrá hecho ese traslado”, expresó Casañas Levi en declaraciones a la 780 AM.

Criticó la decisión de la jueza de rechazar el amparo argumentando que no podía resolver el fondo del conflicto y que, además, existe una acción pendiente en la Corte Suprema de Justicia.

“Los jueces no pueden negarse a resolver algo y también se debe revocar porque la acción de inconstitucionalidad no tiene nada que ver con el amparo. La sentencia no tiene lógica, es contradictoria e incorpora algo que no tiene nada que ver”, cuestionó el asesor jurídico de la Cámara de Senadores.

La jueza alegó en su resolución que no podía pronunciarse de manera anticipada sobre un acto público y que existía una acción pendiente al respecto en la Corte Suprema. Casañas consideró que la acción presentada en la Corte es contra la actuación de los senadores pro enmienda que modificaron el reglamento interno del Senado, por lo que es un acto distinto a la forma en que se aprobó el proyecto de enmienda que es lo que la oposición atacó.

“El origen del conflicto es político, pero tiene una connotación jurídica importante que busca preservar la institucionalidad”, dijo el asesor.