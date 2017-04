Cartistas ya barajan más de media docena de alternativas para el 2018

De hecho ya barajan más de media docena de nombres: Pedro Alliana, Juan Afara, Enrique Riera, Santiago Peña, Juan Carlos Baruja, Hugo Velázquez, Gustavo Leite, entre otros. También se habla de combinaciones entre estos para la chapa presidencial.

La senadora Lilian Samaniego, una de las principales negociadoras de la enmienda por el equipo cartista, evaluó la situación que ahora se da en el frente de Honor Colorado, luego de que el propio Cartes anunció que ya no buscará la reelección.

La legisladora se reafirmó en que fue legal la actuación de los 25 senadores que aprobaron la enmienda, lo cual generó una serie de hechos, algunos violentos.

"Esto ahora escapa de la Cámara de Senadores. Con el ingreso y la derivación a las comisiones en Diputados se avala el procedimiento que hicimos. Vamos a esperar lo que allí suceda (en Diputados). Hay tres opciones: rechazar, archivar o aprobar la enmienda, pero no se puede retirar", consideró.

LA DECISIÓN. Samaniego insiste en que los colorados cumplieron la decisión que tomó la convención de la ANR. Dijo que el presidente Cartes siempre evaluó con el equipo de negociadores todo lo que estaba ocurriendo y se limitaba a escuchar el análisis que hacían de cómo avanzaba la aprobación de la enmienda y sus derivaciones políticas.

Lilian recordó que al retornar a Mburuvicha Róga, luego de acudir a la sede de la OEA, el pasado lunes 17, Cartes les comunicó su decisión y pidió que le acompañaran hasta el Arzobispado para entregar la carta a la Iglesia.

"Todos nos jugamos en este tema. Nosotros queríamos que el presidente esté habilitado. Alguna vez la figura de la reelección debe estar vigente en nuestro país para modernizar y avanzar nuestra democracia como otros países de la región", significó.

FUTURO OFICIALISTA. Lilian insistió en que, independientemente de la decisión que tomen los diputados, Cartes ya no será candidato presidencial. Esto, ante las dudas que hay sobre la palabra del presidente, quien una vez ya dijo que la enmienda no era el camino y luego redobló la apuesta generando mayor crispación en la sociedad.

"Cartes decidió ya no ser candidato para el periodo que viene. No va a ser candidato. Se va a llevar adelante el proceso. Él ya aclaró muy bien. Estoy segura de que no será candidato. Me lo dijo personalmente y lo dijo públicamente. No va a ser candidato a presidente de la República para el periodo 2018-2023", remarcó la legisladora colorada.

"Lo que sí aseguro –remarcó Samaniego– es que Cartes liderará el proceso de cara a las elecciones generales de 2018. ¿Quién va a liderar el proyecto de continuidad? Lógicamente, el presidente Cartes. Esto será primeramente en las internas del Partido Colorado y posteriormente en acuerdos y alianzas con otras fuerzas políticas".

Samaniego agregó que no se habló aún de la posibilidad de que Cartes sea candidato a senador por el equipo de Honor Colorado.

Sin embargo, esto dependerá de si se aprueba o no la enmienda, ya que una de las modificaciones en la Constitución habla precisamente de los ex presidentes que pueden encabezar listas parlamentarias.