Cartistas y luguistas insisten en retomar diálogo con opositores

Mientras tanto, los senadores cartistas y luguistas invitarán nuevamente a los detractores de la enmienda a seguir las negociaciones para destrabar la crispación política por la campaña de reelección "Que la gente decida".

Velázquez a su vez asegura que a pesar de que los opositores hayan abandonado la mesa de diálogo no se tratará la enmienda en Diputados. Si bien se insistirá a los ausentes para que participen del próximo encuentro, aún no determinaron qué decisiones tomarán en caso de que los opositores no retomen el diálogo.

Algunos diputados cartistas desistieron de votar a favor de la enmienda, pero según Velázquez todavía se cuenta con una mayoría para ir al referéndum.



El titular del Senado, Roberto Acevedo, abandonó las negociaciones luego de argumentar que el presidente Horacio Cartes solo busca ganar tiempo y desmovilizar a la ciudadanía que rechaza la enmienda. También se retiró el senador Adolfo Ferreiro, de Avanza País.

Por su parte, el Partido Liberal se había negado desde un principio a responder la convocatoria del Ejecutivo.

Por otro lado, la senadora del Frente Guasu, Esperanza Martínez, sostuvo que si bien el tema de la enmienda "ha polarizado a la sociedad paraguaya", el único camino "para pacificar" es que la gente decida. Indicó que la sociedad puede quedarse tranquila cuando los 3 millones de electores respondan. En caso de que se dé el "no", "bienvenido sea", opinó la legisladora.



Igualmente, la senadora por el Frente Guasu afirmó que la única coincidencia que tienen con el oficialismo es el voto a favor de la enmienda. "No nos une y nos va a confrontar en el 2018 porque queremos vencer a Cartes en el método democrático", agregó.

Por otro lado, Velázquez indicó que tiene un mandato de su partido, así como las "aproximadamente 300.000 firmas", de las que alrededor de 60.000 eran falsas, que pidieron la reelección.