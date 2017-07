Cartes volvió de su gira y no habló de la molestia de China

Por esa razón no se pudo conocer la postura oficial del Gobierno con respecto a la advertencia lanzada por China a Taiwán después de que la isla recibiera la visita del presidente paraguayo, y ambos socios firmaran importantes acuerdos económicos.

El titular del Ejecutivo finalizó el pasado jueves una visita de tres días en Taiwán con la firma de importantes acuerdos económicos, en un momento en que aumenta el cerco internacional de China a la isla, tras arrebatarle en junio a Panamá, el aliado de mayor importancia estratégica de Taipei.

Durante su viaje, el presidente paraguayo reiteró su apoyo diplomático a Taiwán y la presidenta taiwanesa, Tsai Ing-wen, consideró todo un “honor” recibir a Cartes.

El ministro de Relaciones Exteriores, Eladio Loizaga, quien se encuentra en Francia, dijo desconocer la molestia de China por la presencia de Cartes en Taiwán.

Sostuvo que no estaba al tanto, y prefirió no opinar al respecto antes de cerciorarse de la información.

“Yo no escuché nada, seguramente mañana (por hoy) voy a enterarme, no sé nada y no puedo opinar de eso, sí puedo opinar de la visita y del discurso del presidente en Taiwán; es un país al que apoyamos en todo”, expresó Loizaga.

Cartes resaltó las excelentes relaciones y la coincidencia en el apego a principios y valores como la libertad, la democracia y los derechos humanos que comparten los pueblos y gobiernos de Paraguay y de China-Taiwán.