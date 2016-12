Cartes visitó a Calé para pedir mediación

“Voy a intentar ser un operador de la unidad en el disenso del Partido Colorado. Mi sueño es la unidad nacional en disenso, pero no puedo plantear la unidad nacional en disenso si no me dedico a cooperar para lograr la unidad partidaria en el disenso”, dijo Galaverna a Radio 1000 AM.

Agregó que seguirá intentando la unidad aunque “fracase una o mil veces”.

Manifestó que el acercamiento con Cartes no altera su posición en contra de la enmienda como mecanismo para habilitar la reelección.

Comentó que hablaron por mucho tiempo de las obras que realiza el Ministerio de Agricultura y que cree en lo que se está aplicando desde esa instancia para mejorar la producción de los pequeños agricultores.

“Le reiteré que el Gobierno no vende lo que hace, es incompresible la inutilidad de su gente para informar”, dijo.

“Lo noté a Cartes muy sereno, muy relajado, muy abierto y se lo notaba contento por el acto realizado en el geriátrico”, comentó finalmente el senador.