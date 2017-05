Cartes ratificará su desprecio hacia la dirigencia si elige a Peña, dice Nicanor

“Si Santiaguito Peña es el candidato a presidente que elige Cartes, va a ratificar su desprecio visceral hacia la dirigencia política colorada y va a confirmar que para el grupo Cartes el coloradismo cumple un triste papel de segundón subordinado, sirviente y recolector de votos para los intereses económicos de ese grupo”, dijo.

Duarte Frutos señaló que el Gobierno de Cartes no es popular, ya que en vez de cobrar impuesto al tabaco o a la soja, cobra a los cooperativistas.

Para el ex mandatario, el ministro de Hacienda no va a ganar las elecciones, porque “el coloradismo aprendió que curas, técnicos y militares no tienen la capacidad de cumplir los acuerdos políticos”.

En ese sentido, Duarte Frutos recordó la traición del ex obispo Fernando Lugo, con quien en el 2008 acordó que lo dejaría jurar en el Senado, pero al final no cumplió con su palabra y no le permitieron ocupar el curul que ganó con el respaldo popular.

Indicó que Mario Abdo Benítez, líder de la disidencia colorada, no presenta una diferencia radical del proyecto cartista, solo que, a diferencia de Peña, tiene más militancia en el Partido Colorado.

“Hasta ahora no sé qué piensa Marito de todo el proceso que vive el país”, expresó. No descartó presentar un candidato a presidente, y aunque no dio ningún posible nombre, lanzó que sería alguien “del Paraguay profundo”. Duarte Frutos encabezará la lista para el Senado por su movimiento.

Dijo que no hay ningún impedimento legal para ello y que en el 2008 no juró solo por una cuestión política y no jurídica.