Cartes no hace campaña, dice apoderado

“Horacio Cartes no hace campaña engañosa”, afirmó el apoderado del Partido Colorado Eduardo González al ser consultado sobre la demanda que pretende presentar el PLRA contra el presidente de la República. Afirmó que al contrario, Fernando Lugo sí hizo campaña engañosa, ya que la ANR se basó en que el ex obispo decía estar habilitado con la Constitución Nacional actual, cuando la misma señala taxativamente que no puede haber reelección.









