CIUDAD DEL ESTE

Los colorados realizaron anoche otra marcha a favor de la enmienda constitucional que permita la reelección presidencial de Horacio Cartes, quien optó por no participar de la misma, pese a encontrarse en el Este del país.

Así como en Concepción la semana pasada, los oficialistas se movilizaron. Se reunieron en la Plaza de la Paz de Ciudad del Este y luego partieron en caravana recorriendo las principales arterias de la ciudad.

El acto central se inició pasada las 21.00 y tanto el presidente de la ANR Pedro Alliana como la senadora Lilian Samaniego fueron los principales oradores.

Cientos de vehículos y camionetas desfilaron por las calles en hora pico, generando un gran caos vehicular.

Varias personas portaban banderas tricolores y remeras con la inscripción: "Yo firmé, yo decido".

Ironiza. En su alocución, el titular de la ANR hizo énfasis al bochorno generado por la adulteración de las planillas pro enmienda entregadas al TSJE, que generó una serie de denuncias y burlas de todo tipo.

Sostuvo que en la caravana "no se encontraban muertos", sino gente decidida a votar por la enmienda constitucional.

"Queremos que a través de la enmienda, una herramienta jurídica valedera, darle la oportunidad que ustedes decidan si quieren o no la reelección, y queremos que a través de eso entre a consideración no solamente Cartes, sino todos que fueron presidentes, para que ustedes puedan castigarle o no con su voto, ustedes deben decidir", añadió Alliana.

Manifestó que con el Gobierno de Cartes hay más becas para jóvenes y más trabajos de infraestructura. Dijo que Cartes se merece otra oportunidad.

"Acá no hay muertos, acá está el pueblo paraguayo que quiere la reelección", aseguró.

Por su parte, Javier Zacarías Irún dijo estar muy satisfecho por la concentración de colorados. "Contento por esta gran concentración, estamos todos unidos, la mayoría del pueblo pide la reelección del presidente de la República. Piden que nosotros votemos por la enmienda. Nosotros queremos votar por su reelección, por todo su trabajo, para que continúen las grandes obras de trabajo, y para que continúe la honestidad en su Gobierno", resaltó.

Posterior al evento, las principales autoridades se reunieron en el domicilio particular de la intendenta Sandra Mc Leod donde los aguardaba Horacio Cartes, junto a Juan Afara.

Las autoridades coloradas disfrutaron de una cena de carácter privado, según los organizadores.