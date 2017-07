Refirió incluso que los tiempos de El Altísimo son tan perfectos que no permitió que la enmienda sea posible, pero lo puso como candidato del movimiento Honor Colorado al joven ex liberal y ex ministro de Hacienda.





"Dije que los tiempos de Dios son perfectos, no ocurrió eso (la aprobación de la enmienda constitucional para su reelección); pero ocurrió algo mucho mejor, estás vos en representación de Dios, porque fue Él mismo el que te eligió. El Paraguay y el partido no pueden tener mejor representación. Doy gracias a Dios", señaló el mandatario de turno.





Estas palabras fueron dichas por el líder de Honor Colorado este jueves por la noche en la inauguración del PC del movimiento cartista. Cartes fue claro y sostuvo dar su completo apoyo a Santiago Peña y Luis Gneiting para la presidencia y vicepresidencia en los comicios del 2018.





No dudó en referir un "a tu lado hermano", mirando a Santiago Peña, para luego resaltar sus ganas y "fuerza" para seguir en la arena política: "Hay que luchar todavía. Me van a agarrar con mucha fuerza, estoy con muchas ganas todavía", remarcó desafiante el presidente de la República.