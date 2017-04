Cartes corre riesgo de que Senado no le deje jurar

El anuncio de la candidatura del presidente de la República, Horacio Cartes, como cabeza de lista para senadores en el movimiento Honor Colorado, reflotó el debate de si el titular del Poder Ejecutivo puede o no ser electo legislador, considerando que la Constitución Nacional establece que los ex presidentes serán senadores vitalicios. Constitucionalistas señalan que podría ser electo, pero que corre el riesgo de que el Senado no le deje jurar como sucedió con Nicanor Duarte Frutos.

