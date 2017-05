Carmen Posadas: la literatura no debe ponerse al servicio de una causa

Montevideo, 6 may (EFE).- La escritora uruguaya Carmen Posadas dijo en una entrevista con Efe que la literatura debe expresar el punto de vista del autor pero no ponerse al servicio de una causa, por muy noble que esta sea, durante una visita a Montevideo para presentar su último libro, "La Hija de Cayetana".

"Por muy noble que sea esa causa, la literatura tiene que ser per se, que traduzca tu opinión, tu punto de vista, pero no al revés. No ponerla al servicio de la causa", expresó Posadas.