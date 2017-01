Canillas asegura que hay un plan para derrocar a Cartes

En su descargo en la Fiscalía, Canillas señaló que tras haberle comentado de los mensajes de Desirée, el presidente reforzó su seguridad.

Recordó que Acevedo había manifestado que Cartes no puede quedarse un solo minuto más en el poder y que la senadora Masi dijo que iba a asaltar el Palacio de Gobierno. “Cuando uno no tiene argumentos ataca a la persona. Me atacó a mí y dijo que yo era un criminal del Marzo Paraguayo. Quiero recordar a la población paraguaya que el Marzo Paraguayo se inició en el Parlamento”, dijo cuestionando a Masi, quien acusó al abogado de ser responsable de los crímenes del 99.

sangre. El asesor jurídico de la EBY significó que el propio Acevedo había manifestado que con el tema de la enmienda en busca de la reelección iba a correr sangre. “A mí personalmente no me sorprende que este plan esté en marcha”, acusó.

Señaló que el presidente de la República le indicó que iba a reforzar su seguridad y que le agradecía la comunicación.

“No quiero calificar a una persona u otra, pero el señor Robert Acevedo, por lo menos cuando menos vecinos sicarios debe tener porque todos ustedes dicen a diario que es el lugar donde la gente normalmente contrata para cometer actos ilícitos”, aseveró.

Insistió en que tiene conocimiento de un plan que apunta a derrocar al Gobierno de Cartes, por derecha o por la izquierda.

“Voy a ir hasta lo último para querellarle (a Desirée) por lo que me difamó y para llevar esto hasta sentencia”, advirtió Canillas.

No quiso dar detalles de quién fue la persona que difundió el mensaje que intercambió la senadora Masi con otros legisladores dentro del grupo de Whatsapp.

El denunciante explicó que tuvieron acceso a la captura de pantalla de la supuesta “amenaza” al mandatario luego de que integrantes del grupo de WhatsApp hayan intentado agregar el número de la esposa de Beto Ovelar, pero tras anotar mal el contacto, dieron ingreso a otra persona.

En la denuncia presentada en la Fiscalía figura que es un teléfono Samsung Galaxy S Advence con el número +595 971 575 705. El grupo de Whatsapp estaba integrado por otros legisladores Óscar Salomón, Blanca Ovelar, Arnoldo Wiens, Enrique Bacchetta, entre otros.

Sobre la acusación respecto a que el cartismo busca instalar una cortina de humo con esta denuncia ante la serie de denuncias de falsificación de firmas, Canillas respondió “que piensen lo que quieran”. “Lo cierto y lo concreto es que está escrito y que no lo escribí yo, sino ella (Masi) y que dé las explicaciones”, aseveró.

El Fiscal Leonardi Guerrero fue designado para investigar la denuncia.