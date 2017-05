Candidatura de Peña genera división en la bancada oficialista de Diputados

Este grupo de legisladores, encabezado por el propio titular de Diputados, Hugo Velázquez, considera al vicepresidente de la República, Juan Afara como una mejor opción, principalmente para aglutinar a los dirigentes de base y sostiene que estos no están dispuestos a acompañar a una figura que no les representa.

En dicho sector ya se menciona como posible dupla presidencial la conformada por Afara y Velázquez.

Además de Velázquez, los demás diputados que apoyan la candidatura de Afara son; Julio Javier Ríos, Cynthia Tarragó, Carlos Núñez, Atilio Penayo, Mario Cáceres, Óscar Núñez y Freddy D’Ecclesiis. Asimismo están; Pablino Rodríguez, Concepción Quintana, Purificación Morel y Tomás Rivas.

A pesar del desacuerdo, los legisladores sostienen que hasta que no se confirme oficialmente la candidatura de Peña, seguirán en el oficialismo, pero que no pueden pecar de incoherentes y trabajar por una candidatura con la que no están de acuerdo.

POLÍTICO DE RAZA. Velázquez fue el primero en manifestar su desacuerdo con la candidatura de Peña, asegurando que no es una cuestión personal y que considera que el secretario de Estado es un gran técnico, pero que el candidato colorado a la presidencia debe ser un “político profesional, un político de raza”.

El nombre de Peña surgió al día siguiente de que el proyecto de enmienda constitucional fue remitido al archivo y tomó por sorpresa a varios.

Peña, hasta ahora, tiene la bendición de Cartes y se habla que la dupla la conformaría con el gobernador de Itapúa, Luis Gneiting.

Tal como está la situación, en la Cámara Baja se estaría conformando una tercera bancada del Partido Colorado, los oficialistas pro Peña, los pro Afara y los disidentes.

De los 38 oficialistas que quedaron, de los 46 colorados, con la nueva división quedan en 26, lo que disminuye de manera drástica la mayoría que tenía el jefe de Estado en Diputados, hecho que le facilitaba la aprobación de cualquier iniciativa.