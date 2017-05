Candidato independiente chileno lamenta que la DC acuda sola a las presidenciales

"Es una decisión que me da pena y que no me agrada, que no haya habido primarias, es una perdida", recalcó el legislador en un vídeo difundido en su cuenta Twitter.

"Mi problema es que no habrá primarias en la Nueva Mayoría que es el mecanismo que ha permitido que la ciudadanía, la gente como usted o como yo, puedan elegir los liderazgos que nos van a representar y también participando en la elaboración del programa de ese Gobierno", añadió.

La DC chilena decidió este sábado presentarse por su cuenta a las elecciones del próximo 19 de noviembre frente al resto de aspirantes a la presidencia de Chile, lo que supone una fractura en la coalición Nueva Mayoría, actualmente en el poder.

Después de una extensa jornada de debate en la junta nacional, la DC decidió llevar a su abanderada presidencial, Carolina Goic, a las elecciones generales, por 379 votos a favor y 223 en contra.

Según los analistas, la decisión de la Democracia Cristiana podría representar el acta de defunción de la Nueva Mayoría, la coalición sucesora de la Concertación que surgió en 2013 para apoyar la candidatura presidencial de Michelle Bachelet.

Alejandro Guillier, que marcha segundo en los sondeos de opinión, por debajo del expresidente Sebastián Piñera (2010-2014), reafirmó, que pese a esta situación, seguirá recorriendo el país para legitimar su candidatura conjuntamente con las fuerzas políticas que lo apoyan.

"No voy a renunciar a mi carácter de independiente, necesitaba legitimarlo a través de primarias, pero ahora lo buscaré por la vía de firmas. Si las logro bien, si no, ayudaré desde otro lugar", comentó.

En declaraciones a los periodistas, el candidato señaló que "iremos a buscar las firmas de los independientes y recurriremos al apoyo de todas las organizaciones sociales".

"Mi tarea es recorrer el país y construir un movimiento ciudadano que reciba después el apoyo de los partidos políticos", concluyó.

Para los analistas, la fractura de la coalición oficialista se profundizó cuando en los primeros días de abril el Partido Socialista de Chile decidió elegir al independiente Alejandro Guillier como candidato presidencial frente al exmandatario Ricardo Lagos.

La resolución adoptada el pasado 9 de abril por el comité central de los socialistas por una holgada mayoría provocó que, un día después, Lagos anunciara su "renuncia a la aspiración de alcanzar nuevamente la Presidencia de la República", cargo que ya ocupó entre 2000 y 2006.

Guillier, un conocido periodista de radio y televisión, también cuenta con el respaldo del Partido Radical.