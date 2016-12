Camila Cabello rompe con Fifth Harmony y el grupo dice que seguirá adelante

Las cuatro desearon que a Camila Cabello "le vaya bien" en el futuro, al mismo tiempo que afirmaron que ellas eran "mujeres fuertes y comprometidas con Fifth Harmony" y con sus "proyectos en solitario".

En el mensaje agradecieron a sus seguidores el haber estado con ellas "desde el principio", apoyarlas, alegrarse y llorar con ellas y "crecer con ellas".

Aseguraron que con este "amor y apoyo" van a continuar y se mostraron "emocionadas" por "lo que trae el nuevo año".

Cabello, que hace unos días sacó su segundo sencillo en solitario, "Bad Things", permanece en silencio respecto a su salida del grupo.

Sus últimos comentarios en redes sociales son todos referentes a su aventura musical y aún no ha hecho mención a sus excompañeras.

Cabello, de 19 años y nacida en La Habana, formaba parte de Fifth Harmony desde sus comienzos en el programa televisivo "Factor X" y con la "girl band" había logrado éxito mundial gracias a sus dos discos, "Reflection" y "7/27", y canciones como "Worth It" y "Work From Home".

Fifth Harmony suman este contratiempo al que ya tuvieron recientemente, cuando otra de sus integrantes, la también cubano-estadounidense Lauren Jauregui, fue retenida en un aeropuerto de Estados Unidos por supuesto porte de marihuana cuando el grupo se dirigía a una presentación en Sao Paulo.

La popular banda juvenil cuenta con una tercera cantante de origen hispano, Ally Brooke Hernández, de ascendencia mexicana.