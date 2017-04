Camarista solicita rechazar recusación de 14 senadores

Villalba, por su parte, dijo que fue recusado primero por ser hermano de Cándido Aguilera, supuesto operador político proenmienda, y luego porque fue denunciado ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), organismo extrapoder compuesto por varios representantes de instituciones.

Con respecto a Aguilera, dijo que no podía negar el parentesco, pero que en ningún momento le comentó, ni pidió parecer alguno a ningún miembro de su entorno familiar.

Alega también que no hubo prueba alguna de parte de los senadores y que su hermano no es siquiera legislador, por lo que el argumento no corresponde.

Indica que el Jurado es un órgano “extra poder”, citando al jurista Luis Lezcano Claude, y también administrativo, con lo que no se configura la causal prevista en la ley.

Con ello sostiene que la recusación planteada no condice con la legislación vigente con respecto a la acción de inconstitucionalidad.

De esta manera, el camarista finalmente requirió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazar la recusación planteada por los legisladores.

Sin embargo, la acción sigue sin poder tratarse.