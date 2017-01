Calendario definido para las Eliminatorias de playa

En la primera fecha, los enfrentamientos serán: Ecuador vs. Colombia (17.00), Argentina vs. Bolivia (18.15), Venezuela vs. Brasil (19.30) y Paraguay vs. Bolivia (20.45).

Prosiguen los trabajos. El equipo paraguayo continúa con las tareas de preparación, bajo las órdenes del entrenador de nacionalidad brasileña Guga.

El equipo nacional buscará clasificar a su tercer Mundial, y la cita ecuménica será del 27 de abril al 7 de mayo en Nasáu, Bahamas.