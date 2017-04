Calé insta a la ciudadanía a seguir en alerta ante atropello de la Constitución

“Nos convertimos un poco en policía, fiscales y magistrados judiciales en estos días y mucha gente espera que el Ministerio Público y otras instituciones hagan algo. Para no decir que nada espero, diré muy poco espero”, dijo durante su discurso en la sesión de ayer del Senado.

“Espero que la ciudadanía siga firme y que quienes convencidos estamos de la razón de nuestra causa, de la defensa del Estado republicano, sigamos con la misma templanza y sigamos con la misma firmeza, porque si perdemos la democracia, si perdemos libertad, habremos perdido todo”, aseveró el legislador.

Criticó al diputado Óscar Tuma, quien se refirió a que el tema de la enmienda debe tener una solución jurídica y no política, en lugar de mencionar la palabra judicial. “No voy a ofender el título de abogado de Tuma explicando la diferencia entre jurídico y judicial”, dijo también Galaverna intentando ridiculizar al diputado.

Terminó su discurso ironizando el desafío a un debate propuesto por la senadora Mirta Gusinky, ya que la misma acusó a Galaverna y a Silvio Ovelar de actuar en forma contradictoria en procedimientos legislativos cuando sus intereses están en juego. “Administrando las limitaciones intelectuales termino agradeciendo la invitación a un desafío a un debate, pero no. Un partido so’o con Messi declino, no me animo y huyo despavorido”, ironizó.