Cadete militar sigue en estado grave

En cuanto a las causas del accidente, ayer el comandante de las Fuerzas Militares, general Braulio Piris Rojas, dijo que hasta el momento se desconoce qué produjo la caída de la aeronave. La comisión investigadora de accidentes aeronáuticos determinará lo ocurrido.

Afirmó que estas aeronaves tienen un programa de mantenimiento normal y, en este caso, el avión Cessna 210 de entrenamiento militar que cayó momentos después de despegar, estaba cumpliendo su quinta misión en el día.

“Yo no estuve en el lugar, no estuve en la aeronave, no puedo determinar cuál fue la falla, no puedo opinar”, agregó.

El curso que se estaba realizando es para los cadetes de la Academia Militar que tienen que elegir el arma de la Fuerza Aérea, y son misiones que ellos cumplen para determinar la actitud de vuelo, explicó.