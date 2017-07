Caaguazú se acerca y Guaireña solo iguala

Caaguazú 3

Por Cristhian Ríos - Cronista Fútbolaficionado

Estadio: Atanacio Villagra (local Deportivo Liberación). Goles: 41' Marcelo Montiel (DL); 42' José Ñamandú, 63' Fredy Colmán y 90' Ariel Rolón, de penal (DC). Incidencia: 69' Esteban Sosa (DC) le atajó un penal a Ángel Enciso (DL).

Deportivo Liberación (1): O. Morel; D. Aguada (46' H. Cabrera), J. Ríos, F. Rojas y G. Mendieta; Á. Enciso, A. Vargas (62' L. Closa), M. Cardozo y B. Villalba; J. Cardozo y M. Montiel (73' W. Chimeli). DT: D. Farrar.

Deportivo Caaguazú (3): E. Sosa; P. Miranda, C. Enciso, F. Colmán y L. González (65' P. Rolón); A. Rolón, J. Álvarez, V. Miranda (79' C. Ríos) y E. Rodriguez; W. Rojas y J. Ñamandú (75' J. Bogarín). DT: D. Soto.

Guaireña 2

Resistencia 2

Juan Gayoso - Villarrica

Estadio: Parque del Guairá (local Guaireña FC). Goles: 29’ y 39’ Édgar Villasboa (G); 86’ Alexis Paredes y 92’ Víctor Lugo (R).

Guaireña FC (2): C. Brítez; H. Caballero, E. Benítez, B. Claridge (75’ E. Venialgo) y F. Martínez; C. Silva, E. Villalba, A. Ojeda (52’ M. Milessi) y R. Sanabria (52’ M. Cáceres); D. Doldán y E. Villasboa. DT: C. H. Paredes.

Resistencia (2): J. López; R. López, J. Colmán, E. Marecos y A. Vera; R. Medina (46’ F. González), F. Parra, F. Duarte y N. Ayala (63’ A. Paredes); V. Lugo y J. Alfonso (46’ Moreira). DT: H. Ovelar.