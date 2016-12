Caacupé: Comisión Solidaria ayuda a los más carenciados

un año que en el barrio Industrial de Caacupé ha sido conformada una Comisión Solidaria integrada con unas diez personas, la mayoría madres de familia y algunos padres del barrio. La inspiradora de este grupo de gente que se dedica a prestar ayuda a la gente más necesitada e insolvente de la comunidad, es la señora Mary Aurora de Monzón, quien relató el nacimiento de este grupo de gente que se dedica a ayudar al prójimo. En tal sentido, doña Mary, refirió: “Hay demasiadas personas necesitadas en el barrio, pero no podemos ayudar a todas. Priorizamos a las personas más indigentes ayudándolas a la compra de medicamentos que tienen bajo recetas, y ellas no pueden adquirir esos medicamentos porque no tienen el dinero. Nosotros nos agenciamos para conseguir el dinero, realizando actividades varias para hacernos de fondo económico. Nuestros maridos también nos ayudan de acuerdo a las posibilidades para brindar ayuda al semejante. Entre las principales necesidades que se nos presentan están la carencia de pañales desechables, tanto para abuelos y criaturas, alimentos, morosidad en el pago de energía eléctrica, facturas atrasadas por uso de agua de Essap y varios otros casos puntuales que inquietan y quebrantan a nuestros vecinos y que no lo pueden pagar” remarcó la señora Mary de Monzón Según Monzón, hasta el momento ayudaron a unas 50 personas de escasos recursos y destacó que ellos no reciben ni solicitan ayuda alguna de ninguna autoridad de la zona. Informó Darío Bareiro.