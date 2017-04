Buenos Aires inicia la XIX edición del festival de cine independiente Bafici

Paralelamente, se dispuso una proyección al aire libre de "La vida de Calabacín" -una producción francosuiza dirigida por Claude Barras que estuvo nominada este año al Oscar en la categoría de animación- en una de las plazas de la ciudad.

A las puertas del Gaumont, un grupo de personas se manifestó en defensa del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y en el marco de las protestas que en los últimos días han llamado a defender las vías de financiación del cine argentino ante posibles cambios legislativos que baraja el Gobierno de Mauricio Macri.

El Bafici presenta este año un centenar de premieres mundiales y algo más de 100 películas de estreno latinoamericano o suramericano.

En la Competencia Oficial Internacional, la sección más importante del festival, participan una veintena de títulos como la brasileña "No intenso agora", de João Moreira Salles, o las españolas "Estiu 1993", de Carla Simón, y "Niñato", de Adrián Orr.

Este año tiene la particularidad de contar con más de un 60 % de óperas primas y con películas de los cinco continentes. La sección está integrada por películas de los cinco continentes y una fuerte presencia del cine latinoamericano (Uruguay, Bolivia, Chile, Brasil y Costa Rica).

La competencia argentina contará con 15 títulos y la competencia latinoamericana con 9 películas que muestran las diferentes caras del cine regional.

La de vanguardia y género proyectará 26 títulos y la de Derechos Humanos hará lo propio con otras 14 cintas.

Entre los focos especiales y homenajes del festival, este año destaca el reconocimiento al director, actor, productor y guionista italiano Nanni Moretti, que presentará personalmente todos sus largometrajes.

Además dará una charla abierta al público y presentará el libro sobre su carrera "Ecce Nanni: Testigo Crítico", editado por el Bafici para la ocasión.

También habrá espacio, fuera de competición, para presentar las nuevas obras de cineastas como el finlandés Aki Kaurismaki ("The Other Side of Hope"), el español Alex de la Iglesia ("El Bar") o el alemán Thomas Arslan ("Bright Nights"), así como para recordar a figuras como el iraní Abbas Kiarostami, fallecido en 2016, y el director argentino Fernando Birri.

Entre las retrospectivas del Bafici figura también un repaso a la trayectoria del artista y realizador vallisoletano Francisco Regueiro, a través de la proyección, por primera vez en suelo americano, de obras como "El buen amor", "Duerme, duerme mi amor" o "Las bodas de Blanca".

Otra sección especial será "Britannia Lado B: 40 Años de Punk", un ciclo sobre el punk inglés que contará con la premier mundial de la nueva película de Don Letts -Two Sevens Clash (Dread Meets Punk Rockers)- y con la proyección de "The filth and the fury", de Julien Temple, sobre la carrera musical de los Sex Pistols.

Como ya es habitual, el festival contará con una sección de cine infantil, el "Baficito", que incluye, además de "La vida de Calabacín", obras como la emblemática "La historia interminable" ("La historia sin fin"), de Wolfgang Petersen.

Tras anunciar a los ganadores, el cierre del festival se producirá el 30 de abril con la proyección del documental francosuizo "L'Opéra de Paris", de Jean-Stéphane Bron.