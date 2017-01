Brexit es "oportunidad" para salto hacia una UE "más unida", dice Verhofstadt

En una conferencia en el centro de estudios German Marshall Fund, en Washington, precisó que "el brexit no es una cuestión de represalia o de castigar al Reino Unido; debe ser aprovechada para ofrecer más claridad" sobre el futuro del bloque europeo.

Verhofstadt remarcó, no obstante, que Londres no podrá escoger las partes de la Unión Europea que más le interesan y dejó claro que "el bloque de los 27 no permitirá una situación en la que el estatus de un país fuera sea más favorable que el de un estado miembro".

Aunque la Eurocámara no decidirá las condiciones de la salida británica, sí deberá ratificar posteriormente el acuerdo.

La primera ministra británica, Theresa May, confirmó la semana pasada que tiene intención de sacar al Reino Unido del mercado único europeo a fin de controlar la inmigración, si bien anticipó que confía en alcanzar un amplio acuerdo comercial con la UE tras el "brexit".

Esta semana el Tribunal Supremo, máxima instancia judicial británica, dictaminó que el Gobierno deberá consultar con el Parlamento antes de activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que inicia las conversaciones para la retirada de un país comunitario de la UE.

Una vez iniciadas las negociaciones, el Reino Unido podría estar fuera de la Unión en la primavera de 2019.

Los británicos votaron el pasado 23 de junio en referéndum de manera mayoritaria a favor de la salida de la UE.