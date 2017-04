Ahora que el proyecto de enmienda fue archivado, está descartado seguir apoyando a Fernando Lugo en sus intenciones de reelección mediante la certeza constitucional.

"Se acabó, borrón y cuenta nueva, damos una vuelta de página y hoy tenemos una nueva realidad. No existe reelección para nosotros...", expresó el gobernador de Central, Blas Lanzoni, en comunicación con Radio Monumental.

El llanista pretendía pujar por la vicepresidencia de la República al lado del ex mandatario del Frente Guasu. Sin embargo, ahora asegura que su movimiento mira con mucha fuerza las internas de diciembre próximo.

No obstante, insiste en que una concertación es la mejor opción para llegar a las elecciones del 2018, pero primeramente espera retomar el diálogo con Efraín Alegre. "Si el Partido Liberal no se une, no hay el mínimo indicio de que podamos tener un proyecto en serio que pueda pelear por la presidencia de la República", indicó.

Para Lanzoni es necesario que figuras importantes se sumen al proyecto, pero para ello se debe instalar una mesa de diálogo tanto con el Frente Guasu como con Avanza País.

La Cámara de Diputados archivó el proyecto de enmienda este miércoles, luego de que el presidente Horacio Cartes desistiera de la reelección, tras las movilizaciones ciudadanas y los posicionamientos tanto del papa Francisco como del Gobierno estadounidense.