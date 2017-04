Bloquearon 2 medios digitales que transmitían las protestas

Los canales en línea Vivo Play y VPI aseguraron ayer que fueron bloqueados desde el viernes en Venezuela, en medio de la cobertura que estos portales hicieron durante las protestas opositoras de las últimas dos semanas que han dejado decenas de heridos y detenidos.

El presidente de Vivo Play, Carlos Hulett, explicó que aunque no fueron notificados de bloqueo por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) comprobaron de manera independiente que es imposible acceder al portal desde Venezuela a través de distintos proveedores de internet. “Técnicamente se puede verificar el bloqueo”, afirmó Hulett, quien indicó, que a través de aplicaciones móviles o desde cualquier otro país que no sea Venezuela los suscriptores pueden sintonizar la señal en directo del canal. Detalló que, tras el bloqueo, decidieron replicar la señal en directo de Vivo Play en más de 15 páginas (web) aliadas, lo que les permitió, según dijo, multiplicar por más de 10 la audiencia promedio desde el sábado. Hulett agregó que la empresa está verificando los pasos a seguir frente a esta situación. Por su parte, la jefa de prensa de VPI, Adriana Salazar, afirmó que ese portal también está bloqueado en Venezuela desde el viernes y que no fueron notificados por parte del ente regulador. EFE