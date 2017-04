Blas Llano señaló que su convicción respecto a la enmienda es firme y no tiene que ver con los hechos de violencia. "La convicción que tengo no tiene que ver con lo que pasó, me importa la vida de este joven, puedo tener discrepancia y diferencia, pero no recurro a la violencia", dijo. "Todos tenemos una cuota de responsabilidad", añadió.

"Hay cuestiones en las que podamos coincidir y tras no (sic). Acompañamos la enmienda porque entendemos que el pueblo en una consulta popular decide. Aún antes de esto, la Corte puede decidir si es o no constitucional. Creo que los canales de decisión no están agotados. Yo no puedo imponerles una idea ni ustedes a mí", afirmó en contacto con Monumental 1080 AM.

SILENCIO. Llano dijo que su silencio, tras los incidentes que se dieron en Asunción, no fue por cobardía. "El silencio es más que nada no por cobardía, sino ayuda a pacificar los espíritus. En una discusión áspera uno dice algunas cosas que te pueden dejar prisionero. El silencio significa reflexionar, hablar con la familia. No todos reaccionamos de la misma manera.", expresó.

Con relación al cambio de postura de la senadora Blanca Mignaro sobre su voto a favor de la enmienda, señaló que respeta su decisión. "Respetamos su posición particular. Muchas veces la presión que existe es grande. La presión la tenemos y no solo en esta oportunidad", añadió.



AMARILLA. Por otro lado, calificó al senador Carlos Amarilla como una persona con problemas mentales por haberlo acusado de la represión en el PLRA que provocó la muerte del joven Rodrigo Quintana. Dijo que lamenta que la Policía haya ido a asesinar a "sangre fría".



"Creo que Carlos tiene problemas mentales, yo le llamé ese viernes y le dije que tienen que hacer algo para parar lo que sucede. Le recordé que se encargue de aclarar el faltante de la Gobernación y Efraín que explique lo de la ruta de la mentira. Esa tarde hable con él y me dijo que quería que salga lo de la enmienda. Me dijo que si se daba se iba a tirar hacia la reelección ya que Efraín no le da lugar", denunció.



El respaldo de Blas Llano fue clave para que 25 senadores manipularan el reglamento interno del Senado y voten por la aprobación de la enmienda.