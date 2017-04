Bilardo se ofrece al cargo de Bauza y pide que le hagan exámenes psicológicos

"Si está Bauza, no. Si está Bauza, me callo la boca. Porque tiene condiciones para seguir y para arreglar esto. Yo digo: me gustaría dirigir a la selección si no está Bauza", añadió.

La selección argentina vive en un clima de incertidumbre sobre la continuidad de Bauza, luego de la reunión que el propio técnico tuvo este mediodía con el nuevo presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Carlos Tapia, y el secretario de selecciones, Marcelo Tinelli.

"Si quieren, me hago una revisión médica. ¿Cuánto hay que correr? ¿10 cuadras, 15 cuadras, ir caminando a Luján? Porque voy caminando a Luján (a 75 kilómetros del centro de Buenos Aires), pero después me vuelvo en coche. Que me revisen médicos, que me revisen psicólogos, que me revisen preparadores físicos, que me hagan correr los 100 metros en Palermo (barrio porteño)", añadió en tono jocoso.

Tapia se reunirá el martes próximo con su Comité Ejecutivo y definirá el plan a implementar con Bauza de cara al desenlace de las eliminatorias sudamericanas, donde Argentina ocupa la quinta posición.

"Es el técnico que tiene la selección nacional hoy, hay un contrato. Tenemos que seguir trabajando, conociéndonos", afirmó hoy el máximo directivo de la AFA en una rueda de prensa.

En tanto, los medios argentinos siguen insistiendo con la búsqueda de Jorge Sampaoli, actual técnico del Sevilla, como posible reemplazo si Bauza no continúa en su cargo.