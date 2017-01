Biancucchi se va dolido

“Ayer (martes), a las 14.00, me dicen que no me presente. Le dije que no a varios clubes porque tenía la palabra de (Marco) Trovato”, agregó.

manejo amateur. “Me sorprendió. Se manejaron de una forma muy amateur. Mi contrato es hasta junio y me deben meses de salario”, dijo Maxi.

“El contrato que yo firmé con Olimpia fue el más bajo de mi carrera. Mi deseo era volver a Olimpia y por eso les dije que perdonaba la deuda que tenían conmigo (USD 50.000)”, expresó.

“Me voy dolido. Me voy de una manera de la que nunca quise irme, pero le deseo lo mejor a Olimpia y a sus hinchas. Es una institución que quiero mucho”, concluyó Biancucchi, quien en su primer ciclo se consagró campeón con Olimpia (2011).