Beltrán posterga su debut en el Aborigen

“Sinceramente me falta todavía. Hace una semana recién que estoy trabajando con el grupo y me voy adaptando. Soy consciente de que debo estar al ciento por ciento para dar una mano a este equipo”, agregó.

Marcelo Cañete, ex Libertad, está físicamente para jugar, pero su pase aún no llegó: “Entreno al máximo pensando en el partido, pero si los papeles no llegan para este domingo, estaré disponible para la próxima fecha”, dijo.

El equipo sería con Aguilar; De la Cruz, Rojas, Cabral y Bartomeus; Novick, Oviedo, Palau y Bogarín; Marín y Rorro López.