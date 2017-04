Bellucci elimina a Escobedo y alcanza su primera final de la temporada

El brasileño tendrá como rival en la final al ganador de la otra semifinal que esta noche disputarán los estadounidenses Jack Sock, primer cabeza de serie, y Steve Johnson, cuarto, ambos verdugos en cuartos de final de los españoles Feliciano López y Fernando Verdasco.

"Cualquiera de los dos será un rival difícil", declaró Bellucci a Efe. "Ahora estoy contento por haber llegado a una final que no me esperaba y estaré listo para buscar el título".

Bellucci, que admitió no tuvo ningún opción de ganar el primer set porque Escobedo sacó muy bien, se convirtió en el primer tenista en 23 años del torneo que consigue llegar a la final después de haber ganado los cuatro partidos en tres sets.

"No me plantee nada cuando llegué al torneo porque no venía bien preparado, pero he ido a más en mi juego y estoy contento de como se me ha dado toda la semana. Creo que la clave del triunfo de hoy estuvo en el buen saque que realice y que Escobedo comenzó a fallar a partir del segundo", añadió.

Bellucci, de 29 años, que buscará conseguir en Houston el cuarto título individual como profesional, comenzó a dominar a Escobedo a partir del segundo set cuando le hizo el break en el tercer juego y fue todo lo que necesitó para ganarlo al mantener su saque.

Escobedo sintió el esfuerzo físico realizado en el partido de cuartos de final que disputó ante John Isner, segundo cabeza de serie, que duró tres horas y cuatro minutos, después de decidirlo en tres desempates, y en la tercera manga se entregó por completo sin tener respuesta a los mejores golpes y saque de Bellucci.

"No pude responder al buen juego de Bellucci, comencé bien, pero tal vez me faltaron las fuerzas o estar al nivel de mi rival", afirmó a Efe Escobedo.

"Al margen de perder ha sido un torneo increíble en todos los aspectos y lo tendré de nuevo en mi calendario", agregó.

El torneo de Houston reparte premios de 535.625 dólares y 250 puntos para la clasificación mundial de la ATP.