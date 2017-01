BCP fija en 42,33% el límite de tasa usuraria para febrero

Respecto a los préstamos tomados en moneda extranjera el límite que fue estipulado es de 17% para el próximo mes; aumentando levemente del 16,92% actual.

Cabe recordar que estos límites que mensualmente da a conocer el Banco Central no solo deben ser respetados por las entidades bancarias y financieras.

Los técnicos de la banca matriz han recordado que la Ley Nº 2339/2003 sobre tasa de interés activa, considerada usuraria, es válida para todo tipo de operaciones que realicen las empresas que otorgan bienes o servicios de manera financiada.

Una constante denuncia por parte de los usuarios es sobre el no respeto a estos límites principalmente por las casas de crédito que operan en el país.

Como no realizan intermediación financiera, BCP afirma que no tienen capacidad para intervenir; no obstante, desde la Secretaría de Defensa al Consumidor (Sedeco) y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) se prevé presentar un proyecto de ley para regularlas.