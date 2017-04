Bayern lidera tras la fecha 29

Por otra parte, ayer se completó la fecha con las victorias del Werder Bremen 2 a 1 sobre el Hamburgo y la del Darmstadt sobre el Schalke también por el marcador de 2 a 1. La fecha 30 del campeonato alemán tendrá como principales encuentros: el Schalke vs. Leipzig, el Múnich vs. Mainz y el Ingolstadt (de Lezcano) vs. Bremen.