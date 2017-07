Baruja sería el elegido de Cartes para la gobernación

Esta afirmación habría terminado por convencer al mandatario para elegir a Baruja que siempre fue considerado uno de sus “mimados” y hombre de confianza.

Según fuentes cercanas al jefe de Estado, las declaraciones de Barrios molestaron a Cartes porque la candidatura a la gobernación se estaba negociando por lo que nada aún era “innegociable”.

Es más, Barrios inclusive dijo que ya tomó la decisión de declinar a su candidatura a Diputados en busca de la unidad en el departamento, sin antes consultar al presidente. “Nuestra candidatura está a disposición para que se pueda buscar la unidad. En ese sentido, he declinado a mi candidatura”, expresó el legislador Barrios el viernes.

Otro punto que no cayó bien al mandatario fue la respuesta que dio el legislador ante la versión de que surgió de un supuesto alejamiento de Baruja del entorno del presidente. El diputado dijo que no cree que sea real pero no perdió oportunidad de decir que si Baruja sale de HC “será uno de los traidores si se aleja solo por cargos”.

Sin embargo, desde el oficialismo señalan que el propio diputado se encargó de hacer correr la versión del supuesto alejamiento.

“Si tiene un enojo tiene que renunciar”, expresó Barrios.