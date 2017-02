Baruja pide tomar en serio los mensajes

“En ningún momento hemos abordado ese tema (sobre mensajes de Whatsapp). Su estado de ánimo está como siempre”, apuntó Baruja.

El ministro consideró que no es un hecho menor lo ocurrido y no se puede tomar como broma porque hay hechos recientes de magnicidio. “Ese punto está a cargo de la Fiscalía y en cuanto al debilitamiento (por los fraudes masivos) no veo de esa manera”, apuntó.

huerta en escuelas. Baruja conversó con el presidente de la República sobre un proyecto que lleva en forma conjunta con el Ministerio de Educación. Señaló que 250 instituciones educativas de Central, Cordillera, Caaguazú y Presidente Hayes llevarán adelante huertas escolares que se complementarán con el almuerzo escolar.